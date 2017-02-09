В Тюменской области появились свои Меркель и Никсон

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Последние пять лет жители Тюменской области, решившие сменить имя, проявляют интерес к европейским фамилиям.

Как рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова люди выбирали немецкие фамилии Майер и Меркель, английские Смит и Никсон. При перемене имени граждане также выбирали фамилии политических, творческих и литературных деятелей, выдающихся ученых и военачальников: Романов, Шереметьев, Басков, Ефремов, Баталов, Лихачев, Жуков.

В 2016 году сменили имена 888 граждан. Чаще всего меняют имя граждане в возрасте после 30 лет, причем почти в три раза чаще это делают женщины. Граждане чаще меняют фамилию, 41 человек в области поменяли фамилию, имя и отчество.

Оформили перемену имени 75 несовершеннолетних граждан, что составило около 8,4% от общего количества регистрации перемены имени. Регистрация перемены имени произведена только с разрешением родителей.

"Причины, побудившие граждан сменить имя, традиционны, - считает Лилия Амбарцумова. - Желание носить родовую фамилию, желание носить фамилию мужа, желание носить девичью фамилию, желание носить более благозвучную фамилию".

Борис Олейник