Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

ombudsmanbiz72.ru

Обязательное внедрение онлайн-касс может привести к закрытию предприятий торговли в сельских местностях. Такое мнение во время заседания Тюменской областной думы высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло.

Озабоченность по поводу новых поправок в Налоговый кодекс, которые начали действовать с февраля, высказали и областные депутаты. Речь идет об установке оборудования для онлайн-касс. Сейчас, как и в адрес народных избранников, так и в адрес уполномоченного, приходят коллективные письма от бизнесменов. Цена оборудования, по мнению бизнесменов, завышена, переобучение сотрудников требует затрат, а при отсутствии сети Интернет работа магазина будет остановлена.

"Наша самая большая проблема – внедрение онлайн-касс для предпринимателей, особенно в сельской местности, где не везде есть точки подключения к сети Интернет и цена оборудования достаточно высокая. Да, есть законопроект о возмещении стоимости в размере 18 тыс. рублей, а стоит оно от 30 тыс. рублей", - рассказала она.

По словам Ларисы Невидайло, все уполномоченные по защите прав предпринимателей объединились для решения этой проблемы.

"Мы рассматриваем различные варианты, для начала необходимо сделать отсрочку до 2020 года. Вообще, я считаю, что сельское предпринимательство необходимо выделить в отдельную категорию. Внедрение подобных требований оставить лишь для городов и районных центров. Я знаю, что в настоящее время такой список формируется в Тюменской области, работа идет", - резюмировала она.

Предполагается, что 13 февраля в рамках Совета Европы в Тюмени состоится заседание всех уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Екатерина Исаева