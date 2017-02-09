Тюменцы стали выезжать на жительство в Эквадор, Новую Зеландию, Бразилию, Кувейт

rzd.ru

372 апостиля проставлено управлением ЗАГС Тюменской области в 2016 году. За за аналогичный период прошлого года - 307 апостилей. Такие данные привела начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова.

Она пояснила, что управление ЗАГС, в рамках действующих полномочий, проставляет апостиль на российских официальных документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации.

Апостиль документов — принятый в международном праве способ узаконить документы, выданные в одном государстве, для их правового использования в другом государстве. Международно-правовым законодательным актом, регулирующим легализацию личных документов при помощи апостиля, является Гаагская конвенция, заключенная 5 мая 1961 года в Гааге. Конвенция открыта для присоединения к ней стран.

"Лидирующее место, среди выезжающих за рубеж, занимает Германия. Количество документов, подлежащих вывозу в эту страну, составило — 146, - сообщила Лилия Амбарцумова,- второе место занимает Франция — 32 документа, третье место — Италия — 28 документов".

Заявителями также вывозятся документы в Турцию, Израиль, Австрию, Грецию, Нидерданды.

"Появились новые страны, куда выезжают тюменцы - Эквадор, Новая Зеландия, Бразилия, Кувейт", – отметила Лилия Амбарцумова.

В рамках предоставленных полномочий по осуществлению государственной услуги по истребованию документов с территории иностранных государств отделами ЗАГС истребовано с территории иностранных государств и исполнено запросов иностранных государств — 1 тыс. 559 документов.

Борис Олейник