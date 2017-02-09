Ишимские школьники покорили научный мир Санкт-Петербурга

Фото ИА "Тюменская линия"

Четыре ишимских школьника привезли с Балтийского научно-инженерного конкурса дипломы, специальные призы и премии.

Ученики школы №8 достойно представили свои научные работы в секциях химии, техники и роботехники. Ребята завоевали диплом и специальный приз компании "Газпром нефть", два диплома лауреатов премии молодежного жюри, два диплома третьей степени и специальные премии научного жюри.

Традиционный конкурс в очередной раз собрал самые яркие научные исследования ребят из разных городов России, Украины, Беларуси, Казахстана. Мероприятие является российским этапом Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF. Победители Балтийского научно-инженерного конкурса примут участие в финале соревнования в мае 2017 года.

Из более чем 4 тыс. проектов в финал прошли лишь 289 работ. Исследования школьников оценивало научное и учительское жюри в составе 30 докторов наук, более 70 кандидатов наук, аспирантов, преподавателей вузов разных стран.

Инна Кондрашкина