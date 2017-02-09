Жителей региона призывают читать тюменское

Фото ИА "Тюменская линия"

Литературное движение "Читаем тюменское" стартовало в регионе. Инициаторы его – выпускники кафедры издательского дела и редактирования ТюмГУ.

"К 100-летию писателя Тюменского Севера Ивана Истомина мы подготовили сборник его сказок, сейчас готовим книгу с воспоминаниями его детей. Мы считаем, что мало просто напечатать издание, важно привлечь внимание общественности к автору, особенно молодого поколения. Поэтому с лета 2016 года занимаемся с детьми в школах, рассказываем о творчестве Истомина, разработали целую программу. Так из проекта об одном писателе родилось движение "Читаем тюменское" как продолжение популяризации творчества местных писателей", - рассказала автор идеи Ольга Аввакумова.

Название для него придумал руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Роман Рзаев. По его мнению, проект мощный и достойный для распространения на всей территории области.

"Нам хочется, чтобы люди больше обращали внимания на то, что их окружает, поддерживали культурные традиции своего города. Это касается не только литературы, но и театра, хореографии, музыки. В любой сфере должен быть диалог поколений, уважение к тому, что создают земляки", – отметила Ольга Аввакумова.

Присоединиться к движению может любой желающий. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Евгения Шевцова