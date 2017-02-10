Викуловским школьникам рассказали, как стать предпринимателями

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Как составить бизнес-план, заручиться господдержкой и открыть собственное дело, рассказали старшеклассникам викуловской школы №2 сотрудники местного центра занятости населения на встрече, посвященной основам предпринимательства.

Ведущий инспектор Центра занятости Людмила Рябова заверила, что стать бизнесменом может каждый. Одно из главных направлений политики занятости – создание условий для расширения возможностей и развития предпринимательской инициативы, ориентация на самозанятость.

Школьники узнали об этапах оказания услуг по содействию самозанятости и прошли тест на готовность к предпринимательской деятельности. В результате многие заинтересовались и намерены получить образование по конкретной специальности, связанной со сферой бизнеса и управления.

Евгения Шевцова