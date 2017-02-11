Tele2 ориентируется в развитии на болевые точки рынка

Фото ИА "Тюменская линия"

Мобильный оператор Tele2 эволюционирует из первого российского голосового дискаунтера в альтернативного оператора связи с лояльными ценами для клиентов. Маркетинговую стратегию компании пояснил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин на пресс-ланче в Омске.

"Я имел счастье работать в разных отраслях бизнеса: начиная от металлургии, заканчивая автопромом, стройкой и управления аэропортами, - сказал Сергей Эмдин. В неформальной беседе с журналистами глава Tele2 не раз подчеркнул, что бизнес мобильной связи специфичен. - Эта отрасль отличается скоростью перемен. За последние 10 лет произошла революция. На сегодняшний день мы видим реальный рынок, когда потребитель за довольно небольшие деньги получает хорошее покрытие, современные последние технологии".

Глава Tele2 считает, что таков результат жесткой конкуренции, в которой оказались ведущие российские компании сотовой связи.

Стратегию развития Tele2 Сергей Эмдин называет эволюцией, когда зашедший с регионов мобильный оператор с конца 2015 года стал развиваться и в Москве, а теперь выходит за рамки дискаунтера, вставая рядом с "большой тройкой" операторов.

"Мы не хотим стать динозавром на рынке мобильной связи, будем развиваться и эволюционировать. По всем количественным параметрам Tele2 уже является четвертым оператором, но мы все же хотим сохранить этот ландшафт в бизнес-сегменте", - пояснил он.

По словам главы Tele2, у компании происходит важная трансформация: если раньше по законам рынка оператор связи копировал продукты и действия конкурентов, то сейчас альтернативному оператору потребовалась своя бизнес-стратегия, основываясь на собственных ориентирах. Удивлять рынок Tele2 начал в январе, когда презентовал новый стиль и слоган "Другие правила", а также одноименную коммуникационную платформу.

Маркетинговые исследования компании показали, что львиная доля абонентов используют выбранные пакеты тарифов не полностью.

"Людям это не нравится, они считают это обманом, фактором не честности. Мы решили дать свой ответ, - пояснил Сергей Эмдин. - надеемся, что "Другие правила" станут тем двигателем, на котором компания будет ехать какой-то период. Опцию мы сделали бесплатной, она доступна всем тарифным планам, которые на сегодняшний день открыты".

По словам главы Tele2, на стоимость компании и на ее ценовую политику это не повлияет.

"Есть такое понятие как life-time абонента. Новой опцией компания повышает лояльность абонента, он будет "жить" дольше с Tele2", - пояснил Сергей Эмдин. Также улучшается дисциплина абонплат за счет мотивации своевременной оплаты.

Глава Tele2 считает, что у оператора, который приходит на рынок последним, есть "приятный побочный эффект" – компания устанавливает самое современное оборудование, закупленное у единого поставщика. Сергей Эмдин подчеркнул, что московские независимые эксперты признают качество связи Tele2 лучше, чем у конкурентов. Плюсом запоздалого появления нового федерального оператора является и тот факт, что компания делает работу над ошибками конкурентов, а не прокладывает себе дорожку в бизнесе, ступая по собственным граблям.

"Мы планируем удивлять рынок. Первый шаг мы сделали, когда запустили услугу о переносе остатков, - считает Сергей Эмдин. - Возможно, конкуренты будут копировать эту идею. Нет мыслей, что мы заняли на рынке нишу, к которой не подступятся конкуренты".

Еще одно отступление от проторенной "большой тройкой" тропы – конвергентная услуга с Ростелекомом. Вместо того, чтобы выкупать регионального провайдера с целью запустить собственный проект, осенью-2016 Tele2 и Ростелеком создали совместный – виртуального оператора сотовой связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Это позволит сократить отток абонентов для обеих сторон и принесет больше дохода компаниям.

"Мы выходим на этот рынок от лица Ростелекома. Проект уже запущен, появились первые сотни тысяч абонентов, - рассказал Сергей Эмдин. - Надеемся, что будем зарабатывать на этой конвергентной услуге совместно с Ростелеком".

"Залог успеха в том, чтобы опережать рынок. Стратегически мы ставим перед собой задачу – стать самой быстрой компанией на рынке с точки зрения вывода новых продуктов – уникальных, востребованных, интересных клиенту", - сказал он. По словам Сергея Эмдина, Tele2 планирует ориентироваться на болевые точки рынка, которых, как он утверждает, предостаточно.

Ирина Ромашкина