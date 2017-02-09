Серийного мошенника задержали в Тюмени

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Оперуполномоченные управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений имущественного характера.

По предварительным данным, молодой человек размещал на различных сайтах и в социальных сетях объявления о ремонте ноутбуков, планшетов и сотовых телефонов. Когда с ним связывались, назначал встречу на которой убеждал потерпевших, что починит их электронное устройство и брал предоплату. В дальнейшем он под различными предлогами (попал в аварию, заболел и другими) переносил срок выполнения заказа, но так и не возвращал имущество законным владельцам.

В настоящий момент выявлено четыре эпизода, совершенных по данной схеме, однако у стражей правопорядка есть все основания полагать, что их может быть значительно больше. Проводится работа по установлению возможной причастности фигуранта к аналогичным преступлениям.

По данным факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, либо пострадал от действий данного гражданина, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8-919-957-50-10 (управление уголовного розыска УМВД), 02.