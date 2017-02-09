Иван Квитка: необходимо бороться за проведение чемпионата мира по биатлону в Тюмени

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Российское общество должно объединиться и не дать возможности недоброжелателями навредить репутации как российских спортсменов, так и всей страны.

Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Тюменской области, член Генерального совета партии "Единая Россия" Иван Квитка, комментируя предложение Международного союза биатлонистов (IBU) Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени.

"Решение Международной федерации биатлона соответствует духу антироссийских настроений. Мы наблюдаем беспрецедентное давление и необоснованные обвинения в сторону наших спортсменов. Это делается для того, чтобы очернить репутацию российских атлетов в мире. Мы должны отстаивать интересы нашей страны и наших граждан", - заявил Иван Квитка.

На конгрессе IBU Союзу биатлонистов России предложили добровольно отказаться от проведения чемпионата. "Причем это решение не конгресса, а исполкома IBU. В случае отказа исполком IBU оставил за собой право лишить Россию права на проведение чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени. Это немыслимо. Подобное решение не является легитимным. Нормы права никто не отменял. Поддерживаю позицию министерства спорта и губернатора Тюменской области в том, что в случае неблагоприятного разрешения ситуации мы оставляем за собой право обратиться в суд", - сказал Квитка.

При том глава региона отметил, что в этом вопросе шансы отстоять свое право у нас высоки. Однако для этого совершенно необходимо, чтобы РУСАДА вновь получило членство в WADA, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Как ранее завил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, "мы считаем такое решение исполкома нелегитимным. Решение о проведении чемпионата в Тюмени принимал конгресс IBU и отменить его может только конгресс. Поэтому у нас остается право признать позицию исполкома IBU процессуально несостоятельной".

Напомним, что на конгрессе IBU в Кишиневе, где определялось место проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, Тюмень получила голоса 25 из 49 делегатов и опередила словенскую Поклюку и чешское Нове-Место, которые набрали 11 и 13 голосов соответственно. При этом все претенденты находились в равных условиях. При голосовании были полностью соблюдены юридические процедуры, никаких нарушений допущено не было.

Соб. инф.