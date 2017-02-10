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11 февраля - события дня

17:54 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СДЮСШОР №1 (ул. Н. Федорова, 1) начнется открытое первенство Тюменской области по теннису в возрастных группах до 13 и до 17 лет.

В Тюмени в 10 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется торжественное открытие городского конкурса детского национального творчества "Танйолдызы – 2017" - "Утренняя звезда - 2017".

В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по киокусинкай.

В Тюмени в 12 часов в СК "Строймаш" начнется чемпионат и первенство Тюменской области по черлидингу.

В Тюмени в 13 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется брифинг губернатора Владимира Якушева по теме "Тюмень. Биатлон -2021".

В Тюмени в 13 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "Давайте аплодировать любви".

Этот день в истории:

1676 - умер отец Петра I царь Алексей Михайлович, прозванный современниками "Тишайшим".

1697 - Петр I разрешает продажу табака в России.

1800 - родилась Анна Керн (урожденная Полторацкая). Она стала знаменитой благодаря посвященному ей стихотворению Пушкина "Я помню чудное мгновенье…"

1809 - американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

1847 - родился Томас Эдисон, один из величайших в мире изобретателей. Ему принадлежит свыше 1 тыс. изобретений.

1887 - родился Иван Шадр (настоящая фамилия Иванов) – советский скульптор. Из всех его многочисленных произведений самое известное - "Булыжник – оружие пролетариата".

1892 - Владимир Ульянов (будущий Ленин) начинает трудовую деятельность в должности помощника присяжного поверенного в Самаре.

1902 - родилась советская актриса Любовь Орлова.

1928 - в Санкт-Морице (Швейцария) открылись II зимние Олимпийские игры.

1940 - советские войска начинают штурм "линии Маннергейма". Ее прорыв обеспечил победу Красной Армии в советско-финской войне 1939-40 годов.

1948 - умер Сергей Эйзенштейн, советский кинорежиссер. Его "Броненосец "Потемкин" считается классикой мирового кинематографа.

1953 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1971 - представители 63 государств, включая СССР, США, Великобританию подписывают договор о запрещении ядерных испытаний на морском дне.

1986 - умер Фрэнк Херберт, знаменитый писатель-фантаст.

1986 - из СССР выслан диссидент Анатолий (Натан) Щаранский.

1990 - борец против апартеида в Южно-Африканской Республике Нельсон Мандела вышел на свободу после 27 лет заключения. 

1999 - в Самаре сгорело здание областного УВД; в огне погибли и пропали без вести около 100 человек.

2002 - российский биатлонист Виктор Майгуров, заняв третье место на дистанции 20 км, принес сборной России вторую медаль XIX зимних Олимпийских игр.

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