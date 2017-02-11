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12 февраля - события дня

18:00 11 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "Пой ты, Русь моя родная!".

Этот день в истории:

1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили город Сантьяго.

1700 - умер первый русский генералиссимус Алексей Шеин.

1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.

1804 - умер Иммануил Кант, знаменитый немецкий философ, родоначальник классической немецкой философии.

1809 - родился Чарльз Роберт Дарвин, английский естествоиспытатель, автор теории эволюции.

1809 - родился Авраам Линкольн, 16-й президент США (1860-65 гг.).

1814 - родилась Йоханна Берта Юлия Женни фон Вестфален – жена Карла Маркса.

1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.

1900 - родился Василий Чуйков, маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы.

1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.

1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII зимние Олимпийские игры.

1992 - президент РФ Борис Ельцин возложил на вице-президента Александра Руцкого персональную ответственность за проведение аграрной реформы в России.

2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

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