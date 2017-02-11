12 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 14 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "Пой ты, Русь моя родная!".
Этот день в истории:
1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили город Сантьяго.
1700 - умер первый русский генералиссимус Алексей Шеин.
1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.
1804 - умер Иммануил Кант, знаменитый немецкий философ, родоначальник классической немецкой философии.
1809 - родился Чарльз Роберт Дарвин, английский естествоиспытатель, автор теории эволюции.
1809 - родился Авраам Линкольн, 16-й президент США (1860-65 гг.).
1814 - родилась Йоханна Берта Юлия Женни фон Вестфален – жена Карла Маркса.
1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.
1900 - родился Василий Чуйков, маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы.
1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.
1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII зимние Олимпийские игры.
1992 - президент РФ Борис Ельцин возложил на вице-президента Александра Руцкого персональную ответственность за проведение аграрной реформы в России.
2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.