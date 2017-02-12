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Сергей Эмдин рассказал, когда наступит время интернет-вещей

16:04 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
digital.report

Большую революцию "мобильного Интернета вещей" прогнозирует генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин после периода стагнации рынка мобильных операторов сети.

"Большая революция произойдет, когда настанет время "мобильного Интернета вещей" и индустриального Интернета. Это будет другой рынок, когда в каждом устройстве будет симка, - считает Сергей Эмдин. - Характер потребления будет кардинально другой – скорее всего это будет очень маленькое количество информации, посланное огромному количеству устройств, при том с низкой маржинальностью".

Глава Tele2 убежден, что возможность развития новой ветки в бизнесе коммуникаций сотовые операторы увидят в ближайшее время. Он обосновал это тем, что на наиболее развитых рынках Америки и Европы "Интернет вещей" уже используется.

"В России это будет происходить в ближайшем будущем. Автомобили, умные дома, умные вещи - эти технологии приходят всюду, зависит от конкретного пользователя, - заметил Сергей Эмдин. - Большое будущее у индустриального Интернета крупных промышленных предприятий. Мы станем свидетелями этой революции в самом ближайшем будущем".

По его мнению, сейчас развитие сотовой сети будет все больше уходить в Интернет: "Будут появляться новые технологии, скоро появится и 5G. Думаю, через пять лет она придет и в Россию. Возникает вопрос - насколько он нужен простым потребителям – эти Сети подходят больше для корпоративного бизнеса", - заметил глава Tele2. 

Ирина Ромашкина

Теги: Tele2 , индустриализация , сотовая связь , Сергей Эмдин

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