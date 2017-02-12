Сергей Эмдин рассказал, когда наступит время интернет-вещей

digital.report

Большую революцию "мобильного Интернета вещей" прогнозирует генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин после периода стагнации рынка мобильных операторов сети.

"Большая революция произойдет, когда настанет время "мобильного Интернета вещей" и индустриального Интернета. Это будет другой рынок, когда в каждом устройстве будет симка, - считает Сергей Эмдин. - Характер потребления будет кардинально другой – скорее всего это будет очень маленькое количество информации, посланное огромному количеству устройств, при том с низкой маржинальностью".

Глава Tele2 убежден, что возможность развития новой ветки в бизнесе коммуникаций сотовые операторы увидят в ближайшее время. Он обосновал это тем, что на наиболее развитых рынках Америки и Европы "Интернет вещей" уже используется.

"В России это будет происходить в ближайшем будущем. Автомобили, умные дома, умные вещи - эти технологии приходят всюду, зависит от конкретного пользователя, - заметил Сергей Эмдин. - Большое будущее у индустриального Интернета крупных промышленных предприятий. Мы станем свидетелями этой революции в самом ближайшем будущем".

По его мнению, сейчас развитие сотовой сети будет все больше уходить в Интернет: "Будут появляться новые технологии, скоро появится и 5G. Думаю, через пять лет она придет и в Россию. Возникает вопрос - насколько он нужен простым потребителям – эти Сети подходят больше для корпоративного бизнеса", - заметил глава Tele2.

Ирина Ромашкина