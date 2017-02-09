Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

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Депутаты Тюменской областной думы поддержали обращение думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и главе министерства транспорта Максиму Соколову о внесении изменений в федеральное законодательство. Окружные законодатели предлагают усилить меры безопасности при перевозке в автобусах групп детей. Тюменские депутаты их поддерживают. Подробнее о поправках рассказал глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

"Речь идет о том, чтобы водители получали соответствующее лицензирование на перевозку детей. Автобусы предлагается обязательно сопровождать машинами Госавтоинспекции. Сегодня это правило распространяется на передвижение колонны из нескольких автобусов. Также в документе предлагается усилить медицинский контроль и, в некоторых случаях, сопровождать колонны врачами", - отметил Сайфитдинов.

Глава комитета по госстрою обратил внимание на то, что все предложения коллег из югорского парламента воплотить в жизнь будет сложно. К примеру, для этого нужно будет увеличить штат медицинских работников. Но, тем не менее, в целом народные избранники тюменского регионального парламента поддерживают документ.

Отметим, что депутаты обдумы недавно приняли решение оборудовать транспортные средства, перевозящие детей, специальными сигналами.