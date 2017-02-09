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Выпускники медицинских вузов России хотят работать в Тюменской области

17:21 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменской линии

Медицинские вузы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отправили заявки для трудоустройства своих выпускников в поликлиники Тюменской области. Все обращения университеты прислали в адрес областного департамента здравоохранения.

Такой информацией поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" во время перерыва на шестом заседании Тюменской областной думы директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По ее словам, несмотря на то, что конкуренция за выпускников в первичном звене превратилась в состязание за рабочие места — приоритет у департамента за молодыми врачами из ТюмГМУ.

"Для будущих врачей уже не секрет, что в текущем году все выпускники лечебно-педиатрического факультета должны прийти на врачебные участки и отработать там три года. После этого они получат возможность пройти какую-то узкую специализацию. Основной проблемный момент сегодня — это первичное звено. Работать они будут под руководством наставников, которых мы за ними закрепим. Получая письма от медицинских вузов со всей страны, мы понимаем, что началась борьба за рабочие места, а не за выпускников. Поэтому у нас есть возможность выбирать. Но я думаю, что в первую очередь мы будем трудоустраивать в первичное звено выпускников именно тюменского медицинского университета", - подчеркнула она.

По ее словам, все выпускники 2017 года пройдут отбор и лучшие смогут гарантированно получить рабочие места. Вместе с тем, многолетняя проблема нехватки врачей в первичном звене в регионе исчезнет полностью.

"Данные о нехватке специалистов различается в каждом районе. Даже в поликлиниках Тюмени картина неоднородна. Если в среднем, то дефицит кадров по первичному звену в Тюменской области сегодня составляет 8-10 процентов. На разницу влияют многие факторы: наличие служебного жилья, интерес выпускников к работе в данном учреждении, перспективы. Так как дефицит у нас не такой большой, в этом году мы рассчитываем ликвидировать эту проблему", - подытожила беседу Инна Куликова.

Владислав Соколов

Теги: врачи , Инна Куликова , выпускники , здравоохранение , трудоустройство , ТюмГМУ , медицина

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