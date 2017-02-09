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В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО

18:16 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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600 тюменских пар прошли ЭКО в 2016 году. Программа, помогающая супружеским парам родить малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, действует 10 лет. С 2015 года эта процедура включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС.

Как рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, в последние годы увеличивается количество бесплодных пар, в 62% случаев причина - мужской фактор. 

Эффективность ЭКО в Тюменской области составляет 33%. Это соответствует российским и мировым критериям результативности. Для 199 женщин, участниц программы, ЭКО в прошлом году завершилось наступлением долгожданной беременности.

В начале 2017 года 1 тыс. 26 супружеских пар находились в листе ожидания, из них более 70% прибегнут к этой процедуре впервые, остальные ожидают повторную попытку. Ежегодно в силу разных обстоятельств около 300 супружеских пар выбывают из листа ожидания или переносятся на более поздние сроки.

Потребность в ЭКО остается высокой, поэтому на заседании президиума регионального правительства рассмотрели поручение главы региона Владимира Якушева об увеличении финансирования на данный вид медицинской помощи. Принято решение о проведении в 2017 году 800 процедур ЭКО по полису ОМС, что позволит удовлетворить существующую потребность и снять очередность.

Напомним, что впервые губернатор Тюменской области Владимир Якушев обратил внимание на проблему репродуктивного здоровья мужчин и женщин еще в 2006 году. Тогда очередь на лечение составляла несколько тысяч пар.

"Это полноценные, социально адаптированные семьи, которые желают иметь детей. Наша задача — помочь им", - заявил тогда глава региона. Тюменская область одна из первых в стране, с 2006 года, обеспечила возможность бесплатного лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.  За 10 лет лечение получили свыше 5 тыс. семейных пар, родилось более 1 тыс. 800 детей.  И если в начале реализации программы по бесплатному ЭКО ее участниками стали 300 семей,  то в 2017 году такая помощь будет оказана уже 800 семьям.

Инна Куликова проинформировала о предложениях по увеличению качества и результативности ЭКО. Так, совместно с ТФОМС, будет осуществляться мониторинг эффективности этапов процедуры ЭКО и финансирование медицинской организации будет зависеть от достижения конечного положительного результата.

Теги: президиум , Инна Куликова , ЭКО , дети , Владимир Якушев , семья , медицина

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