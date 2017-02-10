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Инженер из Тюмени завоевал бронзу чемпионата мира по ледолазанию

13:00 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Четырехкратный чемпион России, мастер спорта международного класса Николай Кузовлев впервые в своей спортивной карьере покорил призовой подиум чемпионата мира по ледолазанию и доказал, что он один из сильнейших спортсменов в дисциплине "Трудность", завоевав бронзу.

На соревнованиях в городе Шампани-ен-Ванойс во французских Альпах первое место в лазании на трудность занял корейский спортсмен, второе – ледолаз из Швейцарии. В лазании на скорость традиционно весь призовой пьедестал завоевала сборная России. 

Стоит отметить, что спортивные вершины Николай Кузовлев покоряет, находясь в очередном отпуске. А в рабочие будни он - ведущий инженер-проектировщик института Гипротюменнефтегаз. В этом году организация поддержала спортивный дух своего сотрудника не только морально. Проектный институт, в котором Николай трудится уже 9 лет, профинансировал расходы на перелеты и проживание спортсмена в период международных соревнований.

В этом сезоне спортсмен успешно выступал на этапах Кубка мира, взял золото в дисциплине "Трудность" на соревнованиях в Китае, серебро в США, бронзу в Италии, и в общем зачете по итогам пяти этапов занял второе место. В сезоне 2016-2017 спортсмен завоевал в общей сложности 8 медалей международного и российского уровней. Бронзовая медаль чемпионата мира – достойное завершение международных стартов, напоминает служба по связям с общественностью ПАО "Гипротюменнефтегаз".

Теги: ледолазание

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