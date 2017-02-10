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Росреестр принимает документы на регистрацию прав через Интернет

13:54 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Документы для государственной регистрации прав на недвижимость можно подать в электронном виде. В Росреестре заработал сервиы "Личный кабинет правообладателя" и "Личный кабинет кадастрового инженера", а также сервис "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.

Сервисы запущены в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

В первый же день запуска сервиса в управление Росреестра по Тюменской области в электронном виде поступило 17 пакетов. Всего в 2016 году с помощью данного сервиса в управление поступило почти 13 тыс. заявлений о государственной регистрации прав, всего в Российской Федерации в 2016 году в электронном виде была подана 401 тыс. заявлений о государственной регистрации прав, сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Теги: госуслуги , Интернет , электронный документооборот , Росреестр

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