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Расширены компенсации инвалидам на содержание собак-проводников

16:49 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
oprf.ru

Выплату компенсаций на содержание собак-проводников, которых инвалиды по зрению приобрели самостоятельно или получили в дар, внесли в нормативную базу благодаря обращению общественников. Ранее такие компенсации были доступны только в том случае, если питомца человек получил от государства.

Важные изменения стали результатом совместной работы Минтруда РФ и Общественной палаты РФ.

Напомним, в августе 2016 года в ОП РФ стартовал проект "Час с министром", первым гостем которого стал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Секретарь ОП РФ Александр Бречалов передал министру обращения и подготовленные предложения по изменению правил обеспечения инвалидов ежегодной компенсацией расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Сам вопрос о необходимости изменения порядка обеспечения инвалидов по зрению компенсацией на содержание собак-проводников в Общественной палате рассматривали с начала 2016 года. Тогда к общественникам поступили обращения от благотворительного фонда "Народное единство" и мамы девочки-инвалида по зрению Регины Парпиевой (Нижегородская область), а также девушки Алеси Шилбаерис (Свердловская область).

Благотворительный фонд подарил Регине собаку-проводника Арвин. Они вместе прошли обучение в специализированном кинологическом центре, Арвин получила паспорт установленного образца. Алеся, остро нуждаясь в собаке-проводнике и не дождавшись очереди на собак, которых выдает государство, сама обратилась в один из московских учебно-кинологических центров, где ей предоставили нового друга и помощника по имени Фейе.

Однако Алеся и законные представители Регины столкнулись с проблемой при оформлении собак-проводников на государственное обеспечение. По ранее действовавшему порядку такую компенсацию выплачивали лишь в случае, если собаку-проводника обучили в отобранной государством организации. На этом основании учреждения медико-социальной экспертизы отказывали инвалидам во включении питомца, которого они получили от других организаций, в индивидуальную программу реабилитации, а Фонд социального страхования - в последующей выплате компенсации.

Во время мониторинга доступности высшего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, который провел исследовательский центр "Особое мнение", были изучены сайты 170 вузов. Выяснилось, что ни на одном из них нет информации о возможности посещения вуза с собакой-проводником. Более того, во время того же исследования специалисты провели включенное наблюдение за поступлением инвалидов в вузы, и в беседах незрячие абитуриенты упоминали о том, что при прохождении обследования в учреждениях медико-социальной экспертизы у них пытались отнять право на собаку-проводника, неофициально объясняя это как раз тратами на оказание данной услуги, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Дарья Казакова

Теги: инвалиды , зрение , вузы , Общественная палата , собака , доступная среда

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