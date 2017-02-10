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На трассе Тюмень - Тобольск теперь можно смотреть видео онлайн

14:16 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Дорогу в Тобольск усилили надежным сигналом связи. "МегаФон" завершил масштабный проект по улучшению покрытия трассы Тюмень - Тобольск.

Оценить новое качество услуг могут и автолюбители, и 60 тыс. человек, проживающих в зоне действия новых объектов связи.

Количество базовых станций на маршруте увеличено на 20%. Теперь на протяжении всего пути из Тюмени в Тобольск абоненты "МегаФона" могут беспрерывно пользоваться мобильным Интернетом в сети третьего поколения: смотреть фильмы онлайн, читать электронную почту, социальные сети и мессенджеры.

"Трасса P404 является единственной федеральной дорогой, соединяющей Тюменскую область с Югрой. Кроме того, в Тобольске нет собственного аэропорта, добираться туда удобнее всего на автотранспорте. Мы сделали все возможное, чтобы этот путь стал комфортен для путешественников. Сейчас можно поддерживать связь на протяжении всей поездки: 97 процентов автодороги находится в зоне действия сети МегаФон", - пояснил руководитель по инфраструктуре Тюменского отделения компании "МегаФон" Вадим Пипченко.

Это направление очень популярно: каждый час выходит автобус с автовокзала и запущена ежедневная электричка. К тому же, Тобольск, названный духовной столицей Сибири, привлекает большой туристический поток: только за новогодние праздники здесь побывали больше 15 тыс. гостей.

Теги: Тюмень - Ханты-Мансийск , Тобольск , МегаФон , туризм

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