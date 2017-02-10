На Ямале 75-летнего мужчину обвиняют в педофилии

Фото следственного комитета РФ

Пожилой мужчина, обвиняемый в действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки, предстанет перед судом на Ямале.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, в ноябре 2016 года в городе Тарко-Сале 75-летний мужчина, находясь в гостях у своего приятеля, после употребления спиртных напитков совершил действия сексуального характера в отношении 8-летней внучки хозяина квартиры. Девочка о произошедшем рассказала матери, которая обратилась в заявлением в полицию.

Были проведены очные ставки, криминалистические экспертизы, в том числе психиатрическая в отношении обвиняемого, установлены и допрошены прямые и косвенные свидетели преступления.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.