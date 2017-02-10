Общественников просят разобраться в необоснованном изъятии детей из семьи

oprf.ru

Около десятка обращений поступило на горячую линию Общественной палаты РФ по необоснованному изъятию детей из семей менее чем за две недели работы. Все обращения отрабатывают региональные общественные палаты и местные органы опеки.

Как сообщают в пресс-службе ОП РФ, родители из Ханты-Мансийского автономного округа рассказали, что четверых приемных детей у них изъяли органы опеки и попечительства из-за плохой характеристики социального педагога из школы.

В некоторых обращениях говорится, что детей изымают по причине несоответствующих условий проживания. Поступали жалобы, когда в опеке было отказано из-за отсутствия постоянной регистрации. Также есть сообщения, что органы опеки и попечительства настаивают на проживании ребенка с одним из родителей, не учитывая мнение самого ребенка.

Член ОП РФ Юлия Зимова отметила, что все обращения анализируют, ставят на контроль и отправляют в местные общественные палаты, региональным уполномоченным по правам ребенка, органы опеки и МВД, чтобы на местах тоже разбирались в этих ситуациях. При 40 региональных палатах созданы специальные рабочие группы, которые будут проводить мониторинг ситуации с изъятием детей из семей.

Дарья Казакова