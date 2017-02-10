Тюменская область получит федеральные субсидии на благоустройство городской среды

фото ИА "Тюменская линия"

Активисты тюменского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отстояли федеральные субсидии на благоустройство городской среды.

Об этом заявил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" член областного штаба ОНФ, руководитель рабочей группы "Качество повседневной жизни" Сергей Соловьев.

"На заседании центрального штаба ОНФ, которое проходило 9 февраля под председательством Станислава Говорухина только трем регионам, в том числе и Тюменской области, было предоставлено слово, - пояснил он. -И можно считать нашим успехом, что представитель Минстроя Оксана Демченко заверила нас, что Тюменская область получит свою часть из 20 млрд рублей, выделенных регионам на благоустройство. Первоначально наш регион в список получателей субсидий не попал, поскольку является регионом-донором и сам решит эти вопросы".

Сергей Соловьев так же рассказал об одном из трех проектов ОНФ, который стартует в 2017 году - городская комфортная среда. "Проект стартовал в рамках деятельности ОНФ в соответствии с поручениями президента РФ, и разделен на три этапа, - рассказал он. - Эти этапы последовательны и продуманы. Главная цель проекта – вовлечение активных граждан в решение проблем, связанных с благоустройством территорий и зон отдыха".

Благодаря работе Центра мониторинга, активисты ОНФ рассчитывают в каждом регионе сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнений граждан при реализации мероприятий по благоустройству.

"А главное, - заявил Сергей Соловьев, - поменяется отношение людей к своему участию в благоустройстве своего двора, улицы и своего города".

Борис Олейник