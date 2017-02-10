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Тюменская область получит федеральные субсидии на благоустройство городской среды

13:10 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Активисты тюменского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отстояли федеральные субсидии на благоустройство городской среды.

Об этом заявил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" член областного штаба ОНФ, руководитель рабочей группы "Качество повседневной жизни" Сергей Соловьев.

"На заседании центрального штаба ОНФ, которое проходило 9 февраля под председательством Станислава Говорухина только трем регионам, в том числе и Тюменской области, было предоставлено слово, - пояснил он. -И можно считать нашим успехом, что представитель Минстроя Оксана Демченко заверила нас, что Тюменская область получит свою часть из 20 млрд рублей, выделенных регионам на благоустройство. Первоначально наш регион в список получателей субсидий не попал, поскольку является регионом-донором и сам решит эти вопросы".

Сергей Соловьев так же рассказал об одном из трех проектов ОНФ, который стартует в 2017 году - городская комфортная среда. "Проект стартовал в рамках деятельности ОНФ в соответствии с поручениями президента РФ, и разделен на три этапа, - рассказал он. - Эти этапы последовательны и продуманы. Главная цель проекта – вовлечение активных граждан в решение проблем, связанных с благоустройством территорий и зон отдыха".

Благодаря работе Центра мониторинга, активисты ОНФ рассчитывают в каждом регионе сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнений граждан при реализации мероприятий по благоустройству.

"А главное, - заявил Сергей Соловьев, - поменяется отношение людей к своему участию в благоустройстве своего двора, улицы и своего города".

Борис Олейник

Теги: Сергей Соловьев , субсидии , благоустройство , ОНФ

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