Уполномоченные по работе с инвесторами появились в семи муниципалитетах Тюменского района

admtyumen.ru

Уполномоченный по работе с инвесторами и предпринимательством появится в каждом муниципальном образовании Тюменского района.

Такие уполномоченные уже есть в Богандинском, Боровском, Горьковском, Каскаринском, Кулаковском, Новотарманском и Муллашинском муниципальных образованиях, сообщила глава района Светлана Иванова на очередном совещании с главами муниципальных образований Тюменского района.

Она призвала коллег активнее работать на инвестиционном поле, привлекать бизнес на свои территории, помогать всеми ресурсами при реализации проекта. С помощью администрации района каждое МО должно оценить свои возможности по привлечению инвесторов, выявить проблемные места и составить дорожную карту по развитию инвестиционного потенциала территории на год и ближайшую перспективу.

Заместитель главы Николай Пуртов рассказал о реализованных в 2016 году на территории Тюменского района инвестпроектах. Всего их было 12 на общую сумму 5,3 млрд рублей. На новых предприятиях открылось 815 рабочих мест. В планах на 2017 год реализовать 16 инвестпроектов, в том числе на площадках индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский", сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.