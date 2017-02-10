up

10.02.2017 пятница

EUR 63.0253

USD 59.0235

В Тюмени -22..-24 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Общероссийский народный фронт сформирует "Карту убитых дорог" России

14:05 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Проект "Тюмень – наш дом" стал прообразом проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Карта убитых дорог", который стартует в 2017 году. Такую точку зрения высказал сопредседатель Тюменского регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"С 2013 года на портале "Тюмень – наш дом" жители города активно голосует за тот или иной проект, пишут в мэрию о дорогах, которые их беспокоят. Житель Тюмени с Верхнего Бора, например, обратился в мэрию по ремонту улицы Мариинская. С ним встретился глава города. Была проведена экспертиза дороги и в течение 9 месяцев эта дорога была отремонтирована", - пояснил Евгений Семеняко.

И такая интерактивная схема работы, по его мнению, доказала свою эффективность на муниципальном уровне. Новый проект Общероссийского народного фронта будет касаться и всех муниципальных образований Тюменской области. "Сайт проекта ОНФ "Карта убитых дорог" уже работает в тестовом режиме. Но к концу февраля он наберет силу и каждый гражданин сможет на него зайти, зарегистрироваться и оставить свое мнение о проекте, комментарии о состоянии дорог, адрес тех дорог, которые, по его мнению находятся в плохом состоянии, опасны для дорожного движения, и который нуждается в ремонте", - рассказал сопредседатель Тюменского регионального отделения ОНФ.

Таким образом, каждый автомобилист и просто неравнодушный человек сможет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе и заявить о проблемной дороге или участке дороги через сайт проекта.

"После наполнения карты пользователями и голосованием будут составлены рейтинги дорог или участков дорог, требующих первоочередного ремонта, - пояснил Евгений Семеняко. - Списки будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для выполнения ремонтных работ на этих дорогах в 2017 году, либо включение их в планы работ на 2018 год".

Борис Олейник

Теги: автомобилисты , ОНФ , дороги , Евгений Семеняко , рейтинг , ремонт

Последние новости

15:21 Стартовал школьный этап конкурса "Живая классика"
15:10 Тюменцы увидят лунное затмение
15:00 В Тюменской области началась подготовка к организации летнего отдыха детей
14:49 Шесть тюменских компаний претендуют на право стать резидентами бизнес-инкубатора Фото
14:38 Тюменскую постановку "С любимыми не расставайтесь" высоко оценили в Санкт-Петербурге
14:27 Общественников просят разобраться в необоснованном изъятии детей из семьи
14:16 На трассе Тюмень - Тобольск теперь можно смотреть видео онлайн
14:05 Общероссийский народный фронт сформирует "Карту убитых дорог" России
13:54 Росреестр принимает документы на регистрацию прав через Интернет
13:43 Уполномоченные по работе с инвесторами появились в семи муниципалитетах Тюменского района
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области началась подготовка к организации летнего отдыха детей

В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО

Губернатор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником

Политика

Молодые депутаты региона объединятся

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Экономика

Шесть тюменских компаний претендуют на право стать резидентами бизнес-инкубатора

Уполномоченные по работе с инвесторами появились в семи муниципалитетах Тюменского района

Тюменские лесные инспекторы вводят новые меры профилактики

Общество

Стартовал школьный этап конкурса "Живая классика"

Тюменцы увидят лунное затмение

Тюменскую постановку "С любимыми не расставайтесь" высоко оценили в Санкт-Петербурге

Спорт

Инженер из Тюмени завоевал бронзу чемпионата мира по ледолазанию

Ямальская скалолазка выиграла серебро

Дзюдоисты из Тюмени выступят в Париже

Происшествия

На Ямале 75-летнего мужчину обвиняют в педофилии

Житель Челябинска похитил ребенка

Браконьер из Ишима убил шесть косуль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+