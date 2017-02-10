Общероссийский народный фронт сформирует "Карту убитых дорог" России

Проект "Тюмень – наш дом" стал прообразом проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Карта убитых дорог", который стартует в 2017 году. Такую точку зрения высказал сопредседатель Тюменского регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"С 2013 года на портале "Тюмень – наш дом" жители города активно голосует за тот или иной проект, пишут в мэрию о дорогах, которые их беспокоят. Житель Тюмени с Верхнего Бора, например, обратился в мэрию по ремонту улицы Мариинская. С ним встретился глава города. Была проведена экспертиза дороги и в течение 9 месяцев эта дорога была отремонтирована", - пояснил Евгений Семеняко.

И такая интерактивная схема работы, по его мнению, доказала свою эффективность на муниципальном уровне. Новый проект Общероссийского народного фронта будет касаться и всех муниципальных образований Тюменской области. "Сайт проекта ОНФ "Карта убитых дорог" уже работает в тестовом режиме. Но к концу февраля он наберет силу и каждый гражданин сможет на него зайти, зарегистрироваться и оставить свое мнение о проекте, комментарии о состоянии дорог, адрес тех дорог, которые, по его мнению находятся в плохом состоянии, опасны для дорожного движения, и который нуждается в ремонте", - рассказал сопредседатель Тюменского регионального отделения ОНФ.

Таким образом, каждый автомобилист и просто неравнодушный человек сможет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе и заявить о проблемной дороге или участке дороги через сайт проекта.

"После наполнения карты пользователями и голосованием будут составлены рейтинги дорог или участков дорог, требующих первоочередного ремонта, - пояснил Евгений Семеняко. - Списки будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для выполнения ремонтных работ на этих дорогах в 2017 году, либо включение их в планы работ на 2018 год".

Борис Олейник