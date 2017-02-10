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Тюменскую постановку "С любимыми не расставайтесь" высоко оценили в Санкт-Петербурге

14:38 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

Приз фестиваля "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге получил Тюменский драматический театр за спектакль "С любимыми не расставайтесь".

Спектакли-номинанты показывали в театре "На Литейном".

Как отмечают тюменские артисты, награда особенно значима для театра, так как спектакль "С любимыми не расставайтесь" вошел в число немногих театральных работ со всей России, которые отобрали для фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина.

"Для драматического театра привезти в Тюмень такую статуэтку – большая победа, как и получить море оваций от зрителей и положительные отзывы профессиональных критиков", - поделились впечатлениями театралы в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". 

Тюменская постановка получила высокие оценки арт-директора фестиваля, театрального критика и театроведа, создателя, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской:

"Любимые" Баргмана — спектакль поэтических связей, фрагменты соединяются нервной энергией, кружением, движением, непокоем.

Мне нравится, что вначале стайка женщин собрана на диване в как будто неувядающий дизайнерский букет широких юбок и ярких платьев, а потом однажды прозвучит: "По статистике, многие женщины от усталости сходят с ума…".

Мне нравится, что диван-кровать и телевизор делят при разводе совсем старые люди. Ничего не нажившие. И что в процессе дележки понимают, что любят друг друга, и что ничего кроме друг друга у них нет. Ну, еще диван-кровать и телевизор…

Мне нравится, что однажды мужской и женский тексты пары Беляевых меняются местами, и если еще недавно жена, не дающая развода, произносила знаменитое: "Другая женщина есть у всех" (мол, это не причина расходиться), то во втором варианте не дающий развода муж утверждает: "Другой мужчина был у всех"…".

Напомним, премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Постановщиком и режиссером выступил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман.

Ближайший спектакль на сцене Тюменского драмтеатра состоится 14 февраля: начало в 19 часов и в 22 часа.

Ирина Ромашкина

Теги: фестиваль , Александр Баргман , театр , спектакль , награды , Санкт-Петербург , искусство

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