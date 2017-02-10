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Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

17:43 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
newspile.ru

В два этапа пройдет отбор подрядных организаций для проведения капремонта многоквартирных домов в Тюменской области. На предварительном этапе учитывается опыт компании, на втором, который проходит в формате электронных торгов, решающим фактором станет предложенная цена.

Отбор проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Как пояснила директор НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" Светлана Цынская, при подаче заявки на участие в отборе подрядчик должен представить не менее трех контрактов выполненных аналогичных работ за последние три года.

"При этом уточняется наличие у подрядчика свидетельства саморегулирующей организации, выясняется, не находится ли организация в реестре недобросовестных подрядчиков, не ведется ли процедура проведения ликвидации, нет ли решения арбитражного суда о признании организации банкротом. Оценивается наличие в штате организации минимального количества квалифицированного персонала, подрядчика проверяют на отсутствие задолженностей по налогам и иным платежам", - рассказала она.

По результатам рассмотрения заявок оформляется список подрядчиков, которые могут принимать участие в аукционе. Такой список называется реестром квалифицированных подрядных организаций. В него включены 43 фирмы.

Светлана Цынская обратила внимание, что отбор проводится в постоянном режиме, чтобы не было дефицита подрядчиков. Узнать о проведении предварительного отбора и его результатах можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

На втором этапе отбора  проводится электронные аукционы, решающим условием для победы в которых будетпредложенная цена. Кто согласится выполнить работу за меньшую цену, тот и выиграет аукцион на проведение работ и услуг.

Отметим, что работы по капитальному ремонту включают в себя ремонт кровли, крыши, фундамента и фасада многоквартирного дома, подвальных помещений, внутридомовых инженерных сетей, лифтового оборудования. К услугам относятся разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проекта и осуществление строительного контроля.

Теги: фонд капитального ремонта , ЖКХ , капремонт

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