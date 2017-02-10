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В Тюмени снимают фильм о великих русских дрессировщиках

17:32 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Съемки цикла исторических фильмов о великих русских дрессировщиках для телеканала Animal Family проходят на манеже Тюменского цирка. Под прицелом камер династия Майхровских.

Идея снять фильмы о русских дрессировщиках, которые блистали на сцене, были известны всему Советскому Союзу и до сих пор продолжают удивлять, родилась у коллектива телекомпании "U-медиа". После обсуждения проекта с платным кабельным телеканалом Animal Family руководство решило приступить к съемкам первого цикла программы.

"Он с успехом прошел в эфире и, по-моему, иногда до сих пор транслируется. Приступили к съемкам второго цикла передачи. Тема оказалась неисчерпаема! Мы думали, что великие дрессировщики — это Запашные или Дуровы. Но когда начали заниматься этой темой, то поняли, что в России живет и работает огромное количество самобытных и очень талантливых дрессировщиков. Их спокойно можно причислить к рангу великих, потому что то, что они вытворяют на арене и то, как они вытаскивают способности животных, - удивительно!", - начала рассказ руководитель телекомпании "U-медиа" Юлия Рябинина.

Во многом именно русские дрессировщики были первопроходцами. Они получали знания о психологии животных, рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью. Их искусство построило мост между миром людей и миром животных. При этом их вклад в развитие зоологии никто не смеет оспорить.

Юлия Рябинина в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" также отметила, что при этом они остаются артистами и художниками, которые создают новые формы циркового искусства.

"У нас даже есть дрессировщики, которые обучили совершенно глупых птиц. Вот у голубей в самом деле крошечные мозги. И каким образом они нашли к ним подход? Птицы у них теперь летают по нужным направлениям, садятся на голову медведя и вытворяют что-то, что для тех же зоологов является фантастикой. Поэтому тема неисчерпаема. А еще мы собираемся работать и над третьим сезоном", - рассказала она.

По ее словам, в Тюмень они приехали ради уникальной династии Майхровских, которые находятся на гастролях в областном центре.

"Жизнь этой династии по продолжительности сравнима лишь с династией Дуровых. Сейчас на манеже работает четвертое поколение, у Дуровых — пятое. Самое интересное - это то, что из поколения в поколение талант дрессировщика передается. Последующие поколения не менее талантливы, чем их предки. Причем они все время расширяют арсенал животных, с которыми работают, и эти животные тоже творят чудеса под руководством умелых наставников", - подытожила Юлия Рябинина.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Владислав Соколов

Теги: телевидение , кино , Росгосцирк , цирк , дрессировка , Евгений Майхровский

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