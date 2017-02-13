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На остров Белый отправится очередная экологическая экспедиция

10:38 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Очередная экологическая экспедиция отправится на остров Белый 24 февраля. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на директора департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексея Титовского.

Специалисты Российского центра освоения Арктики подготовят все необходимое для волонтеров и ученых, которые летом приедут работать на остров. Завезут топливо, строительные материалы, продукты и воду.

Основные работы по уборке территории острова выполнили. В 2016 году участники экологической экспедиции и волонтеры очистили территории Полярной морской гидрометеорологической станции им. Попова и войсковой части. По словам Алексея Титовского, остались небольшие участки, где и будут работать волонтеры. Они до конца очистят территорию метеостанции и береговую линии протоки, а также отдаленные участки геологоразведки. На очищенной территории организуют рекультивационные работы с привлечением соответствующих специалистов.

Остров Белый находится в Карском море и является самой северной точкой округа, от полуострова Ямал отделен проливом Малыгина. За четыре года на острове очистили пятьдесят гектаров земли, собрали около восьмисот тонн металлолома, вывезли более трехсот. За эти годы на острове побывали и внесли свой вклад в очистку более ста человек, включая сотрудников Российского центра освоения Арктики и волонтеров из разных российских регионов и других стран. Работы на Белом планируют завершить в 2017 году.

Теги: экология , остров Белый

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