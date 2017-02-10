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В Тюменской области составят карту незаконных свалок

17:10 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Эксперты Тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта считают нужным внести коррективы в программу строительства в регионе четырех мусороперерабатывающих заводов в части размещения сортировочных площадок.

С таким заявлением на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" выступил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Лесков.

"В марте в администрации области будет представлена программа по переработке мусора и наших экспертов очень беспокоит вопрос выбора мест для строительства площадок по сбору и сортировке мусора – их почему-то планируется построить рядом с населенными пунктами и дачными поселками", - пояснил он.

Эта работа, по мнению активистов ОНФ совпадает с проектом ОНФ "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок", который стартовал в 2017 году. "2017 год -год экологии, - напомнил Сергей Лесков. - По стране намечаются большие мероприятия в рамках экологических вопросов. Есть одна большая проблема – свалки, которые образуются в лесах, в пригородах, в водоохранных зонах".

Все материалы, полученные в ходе реализации проекта ОНФ, по словам Сергея Лескова, лягут в основу "Интерактивной карты свалок", которая должна стать "настольной картой" для представителей власти, надзорных ведомств по работе с несанкционированным объектами размещения отходов. Для граждан проект "Генеральная уборка" станет общественной службой "одного окна", куда они смогут обратиться по поводу ликвидации незаконных свалок.

Гражданину необходимо будет указать координаты свалки или полигона, сопроводив их фото- или видеоматериалами, а также уточнить свою готовность лично принять участие в мероприятиях по ликвидации данного объекта. Представители ОНФ самостоятельно проверят обращения граждан, организуя выездные мероприятия и рейды к местами незаконного хранения отходов.

Борис Олейник

Теги: свалка , ОНФ , Сергей Лесков , мусоропереработка

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