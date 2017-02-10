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В детском саду Сумкино заменят окна

17:21 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

В детском саду микрорайона Сумкино в Тобольске заменят окна. Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", вопрос решен благодаря прямому участию секретаря Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрея Артюхова.

В конце 2016 года сотрудники детского учреждения обратились в общественную приемную местного отделения партии "Единая Россия". Проблема, с которой пришли педагоги, волнует многих сотрудников детских садов города – устаревшие входные группы и оконные блоки. "Детскому саду 27 лет, стараемся поддерживать чистоту и уют, но на ремонт просим выделить дополнительные средства", – рассказали сотрудники дошкольного учреждения.

Руководитель местной общественной приемной "Единой России" в Тобольске Светлана Журавлева пообещала посодействовать в решении проблемы: "Наша партия – партия реальных дел, обещания, которые мы даем людям, должны выполняться. В прошлом году с похожей просьбой обратился коллектив детского сада №7. Было обращение в общественную приемную, рассказала о существующем запросе Андрею Артюхову, который тут же подключился к решению сложившейся ситуации".

Руководитель приемной местного отделения партии и единоросс, депутат городской думы Александр Макаров побывали с рабочей поездкой в Сумкино, чтобы на месте оценить обстановку и необходимый объем работ.

В ходе небольшой экскурсии по детскому саду его директор Раиса Саитмаметова успела обратить внимание гостей не только на существующие проблемы с окнами, но и показать достижения воспитанников, познакомить с условиями их содержания. Она также рассказала, что замена трех оконных блоков в подготовительной группе позволит открыть новую группу для 18 дошколят в соседнем помещении.

"Этого события ждут и родители, и дети. Безусловно, окна в этом дошкольном учреждении надо менять, – замечает Александр Макаров. – Несомненно и то, что помощь станет возможной благодаря партийному проекту "Детские сады -детям".

Цель проекта – увеличить количество мест в детских садах не только путем строительства новых зданий, но и путем модернизации старых. "Подобная практика была применена в детском саду №7, а также будет использована в Сумкино.  Появление новой группы в рабочем поселке – жизненно важное условие", - прокомментировала Светлана Журавлева.

 

Теги: Андрей Артюхов , Единая Россия , детский сад

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