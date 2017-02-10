Шесть тюменских компаний претендуют на право стать резидентами бизнес-инкубатора

Фото со страницы ТюмГУ "ВКонтакте"

Шесть бизнес-проектов представили на экспертном совете Тюменского технопарка. По решению комиссии часть из них получит статус резидента и сопутствующие льготы.

Большинство проектов касаются торговли и IT-технологий, например специализированная торговая площадка для розничной продажи органических продуктов с местных дач и фермерских хозяйств. Покупатель заходит на сайт, выбирает нужного продавца и связывается с ним напрямую, чтобы купить или заказать свежее мясо, овощи, фрукты, семена и даже мелких животных. Разработчики считают, что проект поможет бороться со стихийной торговлей на улицах и переведет ее в цивилизованный вид.

Еще одну подобную площадку предложили для торговли товарами ручной работы. От существующей "Ярмарки мастеров" и подобных сайтов она отличается гарантией заморозки счета покупателя до исполнения мастером заказа – этой услуги не предоставляет пока ни один сайт.

Также разработчики представили автоматизированную систему продаж экологических продуктов малых ферм и крестьянских хозяйств и аппаратно-программный комплекс для привлечения внимания клиентов к продавцам товаров и услуг. По их словам, это поможет не только развивать существующую сеть малых предприятий торговли, но и направит интерес потребителей в сторону сельхозпродукции местного производства.

Из проектов, не относящихся к сфере торговли, эксперты рассмотрели интерактивный макет для проведения сложных учебных операций в области нейрохирургии. Разработчики постарались создать копию человеческого черепа с макетом нерва из токопроводящих пластиков. С их помощью они предлагают отрабатывать сложные моменты операций, анализировать их и получать обратную связь. Пока модель не испытана и требует доработки.

Фото ИА "Тюменская линия"

Еще одна разработка касается внедрения на стадионах сенсорной сети и роботизированных камер, которые собирают данные о реакции болельщиков. По мнению автора проекта, это нужно для вовлечения фанатов в происходящее и только самых ярких и живых кадров с соревнований. Полных аналогов подобной системы в России нет.

Разработчиков, которые получат поддержку технопарка, объявят в середине февраля. Вместе со статусом резидента они получат офисные помещения на льготных условиях, помощь в сопровождении сделок, и проведении презентаций для потенциальных заказчиков. Напомним, что всего с 2009 года экспертный совет технопарка рассмотрел более 200 заявок, около половины из них одобрено. Поддержку бизнес-инкубатора получают более 50 компаний, реализующие научно-технические инновационные проекты.

Евгения Шевцова