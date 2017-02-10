В Тюменской области началась подготовка к организации летнего отдыха детей

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Распоряжение об организации детской оздоровительной кампании в 2017 году подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Этот документ утверждает предельную стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, и стоимость набора продуктов питания для детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Они сохранены на уровне 2016 года.

Распоряжение прописывает взаимодействие региональных и территориальных управлений федеральных органов власти, органов местного самоуправления, отраслевых профсоюзов, оздоровительных и иных организаций, молодежных, детских и иных общественных объединений в сфере отдыха, оздоровления и занятости, а также обязанности и рекомендации для всех структур, участвующих в организации летнего отдыха детей.

В него включена и созданная в соответствии с поручением президента России комиссия по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта в Тюменской области, регулирующая эти вопросы в период оздоровительной кампании.

Для исполнения поручений правительства РФ и губернатора Тюменской области в документе предусмотрен дополнительный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности перевозок организованных групп детей с учетом метеорологических условий, проведения мероприятий на воде с обязательным уведомлением органов ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Детские загородные базы отдыха и здравницы региона соответствуют всем современным требованиям. Еще несколько лет назад была проведена их модернизация, чтобы они стали комфортными и уютными. Большое внимание уделяется не только стенам, а образовательным, спортивным, досуговым программам, обучению вожатых, чтобы ребятам было интересно провести в загородных центрах каникулы, а после возвращения домой хотелось вновь туда вернуться и в следующем году. Тюменские загородные базы востребованы жителями не только Тюменской области, но и других регионов России. Детский отдых - тема очень важная и щепетильная, особенно если это касается безопасности и питания. Важно в плановом режиме проводить все подготовительные работы, чтобы система была полностью готова к приему детей в летние каникулы", - считает губернатор.

Напомним, по итогам прошлой летней кампании 165 тыс. детей организованно отдохнули и оздоровились, это на четыре тысячи больше, чем в 2015 году. Всего за 2016 год - 181 тысяч. детей.

В регионе в 2016-м работали 18 загородных лагерей и центров, 23 санатория, 598 лагерей с дневным пребыванием и 11 палаточных. Кроме того, в рамках программы "Трудовое лето" было создано более 10 тыс. рабочих мест, трудоустроены 32 тыс. подростков в возрасте 14-17 лет.