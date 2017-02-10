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Шесть тюменских детей, пострадавших в ДТП, получили сертификаты на лечение

18:19 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Благотворительный телевизионный проект "День рождения Зебры", направленный на поддержку детей, получивших тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях, в девятый раз прошел в Тюмени.

Шесть детей, тяжко пострадавших в дорожных авариях, получили сертификаты на лечение и отдых в оздоровительных центрах Тюменской области, а также подарки, о которых мечтали: планшеты, велосипеды, плееры.

В проекте приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло, депутат Тюменской городской думы Владимир Гороховцев, департаменты здравоохранения и социального развития Тюменской области, тюменское отделение Сбербанка России тюменский филиал Государственной страховой компании "Югория", байкеры отделения "Сибирь-Запад" всероссийского мотоклуба "Ночные Волки", представители общественного совета УМВД России по Тюменской области.

В 2016 году на дорогах региона погибли 8 детей, 366 детей ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Соб. инф.

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