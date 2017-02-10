up

10.02.2017 пятница

EUR 63.0253

USD 59.0235

В Тюмени -26..-28 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Губернатор поставил задачу вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба

16:44 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение, такую задачу поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев перед транспортным управлением ГУС и обновленным аэропортом Рощино.

В настоящее время маршрутная сеть аэропорта насчитывает 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних.

Но расти есть куда. В ближайших планах довести пассажиропоток до 2 млн человек в год (по итогам 2016 года эта цифра составила чуть более 1,5 млн человек) и вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба, каким он и был в советское время. "Это наша стратегическая цель", - подчеркивает глава региона Владимир Якушев.

Давайте посмотрим, какие новые рейсы появятся в расписании Рощино в ближайшей перспективе.

Начнем с соседей - Югры и Ямала, обеспечению устойчивой авиасвязи с соседними регионами тюменские власти уделяют особое внимание.  "Важно организовать для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов удобные стыковочные рейсы, чтобы они без дискомфорта и больших ожиданий могли добираться в разные точки страны и мира", - нацеливает губернатор ответственных за это направление.

С 1 мая 2017 года АК ЮТэйр добавляет еще один ежедневный перелеты по маршруту Тюмень-Ханты-Мансийск-Тюмень: в окружную столицу из областного центра можно будет улететь утром, а  вечером вернуться обратно. Добавится еще один рейс и в ямальский Ноябрьск – его будет выполнять АК "Ямал". Оба дополнительных рейса будут субсидироваться из областного бюджета. 

Большие планы по полетам из Рощино на новый летний сезон у авиакомпании "Ямал". С 1 мая перевозчик планирует осуществлять субсидированные рейсы в Казань (3 раза в неделю) и Нижний Новгород (2 раза в неделю), также "Ямал" полетит в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи – эти рейсы будут выполняться два раза в неделю. Из Тюмени также можно будет улететь в Самару и Ростов: этот стыковочный рейс будет выполняться три раза в неделю.

Но рейсами внутри страны и региона дело не ограничится. В 2017 году планируется открыть регулярные рейсы в Турцию - Стамбул и Анталию, в Салоники, увеличить рейсы на московском направлении, открыть рейс S7 Airlines в Новосибирск – кстати, по итогам прошлого года новосибирцы стали летать в Тюмень в 11 раз чаще.

В планах - проработка организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин), Киргизия (Бишкек, Ош).

Теги: аэропорт Рощино , Владимир Якушев , авиаперевозки

Последние новости

19:28 Пять заводов построят в индустриальном парке "Боровский" в 2017 году
18:49 Чемпионат региона по черлидингу пройдет в Тюмени
18:31 Почта России помогает сделать особенное персональное поздравление Фото
18:19 Шесть тюменских детей, пострадавших в ДТП, получили сертификаты на лечение
18:16 Оператор Tele2 приготовил подарки жителям области к 14 февраля
18:05 Февральские морозы идут на спад
17:59 Тюменские школьники увековечивают память выдающихся земляков
17:54 11 февраля - события дня
17:43 Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику
17:32 В Тюмени снимают фильм о великих русских дрессировщиках Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Губернатор поставил задачу вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба

В Тюменской области началась подготовка к организации летнего отдыха детей

В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО

Политика

Молодые депутаты региона объединятся

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Экономика

Пять заводов построят в индустриальном парке "Боровский" в 2017 году

Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

Шесть тюменских компаний претендуют на право стать резидентами бизнес-инкубатора

Общество

Почта России помогает сделать особенное персональное поздравление

Шесть тюменских детей, пострадавших в ДТП, получили сертификаты на лечение

Оператор Tele2 приготовил подарки жителям области к 14 февраля

Спорт

Чемпионат региона по черлидингу пройдет в Тюмени

Тюменцы поборются за медали Кубка Европы по дзюдо

Инженер из Тюмени завоевал бронзу чемпионата мира по ледолазанию

Происшествия

На Ямале 75-летнего мужчину обвиняют в педофилии

Житель Челябинска похитил ребенка

Браконьер из Ишима убил шесть косуль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+