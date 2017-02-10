Губернатор поставил задачу вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба

admtyumen.ru

Целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение, такую задачу поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев перед транспортным управлением ГУС и обновленным аэропортом Рощино.

В настоящее время маршрутная сеть аэропорта насчитывает 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних.

Но расти есть куда. В ближайших планах довести пассажиропоток до 2 млн человек в год (по итогам 2016 года эта цифра составила чуть более 1,5 млн человек) и вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба, каким он и был в советское время. "Это наша стратегическая цель", - подчеркивает глава региона Владимир Якушев.

Давайте посмотрим, какие новые рейсы появятся в расписании Рощино в ближайшей перспективе.

Начнем с соседей - Югры и Ямала, обеспечению устойчивой авиасвязи с соседними регионами тюменские власти уделяют особое внимание. "Важно организовать для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов удобные стыковочные рейсы, чтобы они без дискомфорта и больших ожиданий могли добираться в разные точки страны и мира", - нацеливает губернатор ответственных за это направление.

С 1 мая 2017 года АК ЮТэйр добавляет еще один ежедневный перелеты по маршруту Тюмень-Ханты-Мансийск-Тюмень: в окружную столицу из областного центра можно будет улететь утром, а вечером вернуться обратно. Добавится еще один рейс и в ямальский Ноябрьск – его будет выполнять АК "Ямал". Оба дополнительных рейса будут субсидироваться из областного бюджета.

Большие планы по полетам из Рощино на новый летний сезон у авиакомпании "Ямал". С 1 мая перевозчик планирует осуществлять субсидированные рейсы в Казань (3 раза в неделю) и Нижний Новгород (2 раза в неделю), также "Ямал" полетит в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи – эти рейсы будут выполняться два раза в неделю. Из Тюмени также можно будет улететь в Самару и Ростов: этот стыковочный рейс будет выполняться три раза в неделю.

Но рейсами внутри страны и региона дело не ограничится. В 2017 году планируется открыть регулярные рейсы в Турцию - Стамбул и Анталию, в Салоники, увеличить рейсы на московском направлении, открыть рейс S7 Airlines в Новосибирск – кстати, по итогам прошлого года новосибирцы стали летать в Тюмень в 11 раз чаще.

В планах - проработка организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин), Киргизия (Бишкек, Ош).