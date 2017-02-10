Пять заводов построят в индустриальном парке "Боровский" в 2017 году

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Строительство завода компании "Ягоды плюс" начнется в индустриальном парке "Боровский" под Тюменью в самое ближайшее время. Об этом заявил в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области" Андрей Саносян.

"В 2016 году в регионе открылись два индустриальных парка - "Боровский" и "Богандинский". Оба они уже вошли в реестр Минпромторга и получили статус зон экономического развития. Этот статус позволяет автоматически освободить резидентов индустриальных парков от региональных налогов на имущество и на прибыль", - рассказал Андрей Саносян.

По его словам, в 2017 году у тюменских индустриальных парков есть два основных направления развития.

"К лету 2017 года в обоих индустриальных парках должно завершиться строительство систем водоснабжения и водоотведения. Уже идут торги, в результате которых будут определены подрядчики для выполнения этих работ. Все остальные коммуникации и инженерные сети подведены. Резиденты индустриальных парков уже обживают площадки для строительства своих предприятий", - сообщил генеральный директор.

В индустриальном парке "Боровский" пять из 12 направивших заявки инвесторов уже стали резидентами, добавил Андрей Саносян. Имеется пять новых заявок. "В привлечении инвесторов и определении резидентов и заключается второе направление развития индустриальных парков. Но уже в 2017 году в "Боровском" планируется ввести в эксплуатацию, как минимум, пять заводов", - сообщил генеральный директор.

По словам генерального директора компании "Ягоды плюс" Эльмара Ибукова, в феврале начнется к строительство первой очереди завода - основного корпуса первичной переработки и холодного склада.

"Планируем начать выпуск продукции на площадке парка "Боровский" в конце 2017 года. Запуск первой очереди позволит решить проблему с нехваткой площадей и увеличить мощность производства, как минимум, в полтора раза. Всего на производстве будет занято порядка 30 человек", - сообщил предприятия Эльмар Ибуков.

Андрей Саносян рассказал, что в результате реализации всех 12 инвестиционных проектов в индустриальном парке "Боровский" будет создано около 600 новых рабочих мест. При этом общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей.

Евгений Бабенко