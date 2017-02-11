Тюменские кролиководы открыли фирменный магазин

dok-russia.ru

Тюменский агропромышленный кролиководческий комплекс "Рощинский" открыли свою фирменную торговую точку в тюменском ЦУМе. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Перед входом в супермаркет "Перекресток" расположились две витрины с продукцией "Рощинского" - свежее мясо, полуфабрикаты и готовые продукты из мяса кролика. Сейчас комплекс выпускает около 90 наименований продуктов, практически все они представлены в этом магазине. Особенно привлекает покупателей установленные в торговой точке цены.

"В этом магазине товары продают по оптовым ценам. Впрочем, цены на продукцию комплекса вполне устраивают и посетителей других предприятий торговли, в том числе и местных торговых сетей, с которыми сотрудничает предприятие. Мы решили, что развитие розничной торговли - перспективное направление работы", - отметила генеральный директор "Рощинского" Алевтина Бекташева.

Тюменцы давно оценили и качество "рощинских" продуктов. Система качества на комплексе начинается с производства собственных кормов – все необходимое выращивают на принадлежащих предприятию полях и готовят комбикорма на собственном заводе.

Агропромышленный кролиководческий комплекс "Рощинский" завоевал многочисленные награды на региональных, всероссийских и международных конкурсах и ярмарках. Тюменские кролиководы — постоянные участнике организуемых правительством области сельхозярмарок и акции "Покупаем тюменское!".

Соб. инф.