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Тюменцы проедут на снегоходах по следам Фритьофа Нансена

11:16 11 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
newsprom.ru

Тюменские путешественники отправятся в экспедицию на снегоходах к островам Карского моря по следам выдающегося полярного исследователя Фритьофа Нансена. Об этом сообщили в Русском географическом обществе.

Основная часть группы выдвинется из Тарко-Сале через Самбург и Антипаюту на Сеяху, где к ней присоединятся еще несколько участников. Затем путешественники отправятся через Гыду на метеостанцию Соп-Каргу, где в группу вольются участники, вышедшие из Норильска.

"В полном составе экспедиция двинется на остров Диксон и далее - на мыс Стерлигова, острова Скотта Гансена, архипелаг Норденшельда, острова Нансена и Тыртова. Конечная точка экспедиции - острова Фирнлея, открытые Фритьофом Нансеном во время его Норвежской полярной экспедиции. Сегодня эта группа островов, расположенная в 30 километрах от побережья Карского моря, является частью Красноярского края России", - рассказал руководитель экспедиции Игорь Знаменский.

Путешествие будет посвящено 120-летию легендарного арктического плавания команды Фритьофа Нансена на корабле "Фрам" в 1893-1896 годах, сообщает "Вcлух.ру".

Соб. инф.

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