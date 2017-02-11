Лучших юных музыкантов-солистов определят в Тюмени

Тюменская филармония

Первый областной конкурс юных музыкантов "Солист оркестра" на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим оркестром принимает заявки на участие от школьников, студентов и их родителей до 20 марта 2017 года.

Участниками конкурса могут стать учащиеся детских школ искусств, колледжей и вузов Тюменской области, играющие на фортепиано, струнных инструментах, духовых и ударных инструментах, народных инструментах, а также имеющих навыки академического вокала . Отборочный тур будет проводиться в учебных заведениях в феврале 2017 года, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

Во втором туре 8 и 9 апреля конкурсанты исполнят по одному произведению в сопровождении концертмейстера в концертном зале колледжа искусств Тюменского государственного института культуры. Пятнадцать лучших исполнителей пройдут в финал конкурса, который состоится 6 и 7 мая 2017 года.

Каждый участник получит возможность 20-минутной репетиции с Тюменским филармоническим оркестром. Итоги прослушивания будут подведены 10 мая, а 11 мая в 19 часов в концертном зале им. Ю.Гуляева Тюменской филармонии пройдет гала-концерт лауреатов конкурса и награждение победителей.

Соб. инф.