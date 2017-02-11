Тюменские овощеводы сотрудничают с местным общепитом

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская агрофирма КРиММ налаживает сотрудничество с местными предприятиями общественного питания. Об этом расказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"Мы стараемся придать нашей деятельности более разносторонний характер. Тюменская область по сравнению с многими другими регионами страны развивается более интенсивно, соответственно, возможностей открывается больше. Сейчас мы через одного поставщика снабжаем своей овощной продукцией ряд тюменских кафе и ресторанов. Стараемся соответствовать высоким стандартам. Этому способствует недавно заработавшая у нас линия по производству очищенной продукции в вакуумной упаковке. Надеемся, что спрос на нее будет расти", - рассказал генеральный директор.

По словам Геннадия Рязонова, коллектив лаборатории агрофирмы "КРиММ" продолжает подготовку к новому сельхозсезону. На сегодня основной процесс - размножение микрорастений картофеля в стерильной культуре. В этом году в теплицы агрофирмы для получения мини-клубней планируется высадить 165 тыс. микрорастений.

Соб. инф.