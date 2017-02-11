Тюменские школы приглашают в проект "Немецкий - первый второй иностранный"

ingvostudy.ru

Двадцать школ Тюмени подключились к участию в проекте "Немецкий - первый второй иностранный", который реализуют в областном центре московский Гете-Институт в Москве и Тюменский госуниверситет

Организаторы проекта готовы расширить список участников. Цель проекта - популяризация изучения немецкого языка в школе. Участие бесплатное, сообщает "Вcлух.ру". В рамках проекта в 2017-2018 году организаторы предлагают бесплатные дистанционные курсы для учителей немецкого языка, участие в программе профессиональной переподготовки "Методика преподавания немецкого языка как второго иностранного", дистанционные курсы по программе DLL и методические семинары немецких экспертов.

Учащиеся 4-5 классов, которые уже поучаствовали в проекте, осознали - учить немецкий язык весело и полезно. У тюменских школьников впервые появилась возможность подтвердить начальные знания немецкого языка, сдав языковой экзамен, и получить международный сертификат.

Участники проекта получили бесплатные комплекты учебных пособий на 5-й класс "Horizonte" и "Wir", настольную игру "Увлекательное путешествие по Германии", демонстрационные материалы, информационные брошюры, книги для домашнего чтения.

Ученики 5-х классов смогут поучаствовать в олимпиадах, квестах, чемпионате "Увлекательное путешествие по Германии", Немецкой Летней Академии и стать студентами детского университета KinderUni.

Соб. инф.