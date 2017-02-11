Тюменские школьники готовятся к всероссийской олимпиаде

Фото пресс-службы Минобрнауки России

Тюменские школьники проверили свои знания о живописи, музыке и архитектуре на региональном этапе всероссийской олимпиады, который прошел на базе Тюменского госуниверситета.

В свободное время ученики познакомились с традиционными художественными техниками, выставкой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и получили приглашения на межрегиональную многопрофильную олимпиаду "Перов" по комплексу предметов: рисунок, живопись, композиция, история культуры и искусств, сообщает "AиФ".

Программой олимпиады были предусмотрены профориентационные мероприятия. Например, к участникам олимпиады по ОБЖ приходили кинологи с собаками, полицейские и спасатели, а юные химики посетили лабораторию экологических исследований и научно-технический центр нефтепромысловой химии.

Соб. инф.