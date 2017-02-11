Волонтеры спасают дельфинов, выбросившихся на берег Новой Зеландии

ria.ru

Около 600 дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio New Zealand.

Этот инцидент является самым многочисленным самоубийством дельфинов за всю историю наблюдения.

Несколько сотен местных жителей и волонтеров после инструктажа специалистов по спасению оборачивают китообразных мокрыми тряпками и поливают их водой. Местные СМИ сообщают, что около 100 спасенных дельфинов не уплывают далеко от берега, эксперты опасаются, что они снова выбросятся на сушу.

До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.

По данным Radio New Zealand, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.

"На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы – не очень большие, довольно маленькие, но свежие, так что да, это может быть как-то связано", — цитирует радиостанция слова Майка Оугла.