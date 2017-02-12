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Тюменские предприятия получат экспортные платформы

08:42 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.exportcenter.ru

Экспортные платформы в приоритетных отраслях региональной экономики планируют создать Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Тюменской области совместно с предпринимателями региона.

В первую очередь проект рассчитан на предприятия деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленность, а также на компании, оказывающие образовательные, инжиниринговые и IT-услуги, сообщает "Вcлух.ру".

"Экспортная платформа представляет собой план мероприятий по выходу тюменских компаний на зарубежные рынки. План включает в себя маркетинговые исследования, экономические расчеты, международные контакты. По каждому приоритетному направлению уже в ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в состав которой войдут представители регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, эксперты областной Торгово-промышленной палаты и предприниматели", - рассказала директор Центра ВЭД ТПП ТО Ольга Воллерт.

Главная задача рабочей группы - общими силами устранить торговые барьеры в части логистики, таможенного оформления и сертификации продукции. Тюменским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве и желающим стать экспортерами, предлагается заполнить анкету на сайте ТПП ТО.

Соб. инф.

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