Анатолий Карпов привезет особый подарок для будущих чемпионов

tyumen.er.ru

12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вручит тюменским шахматистам новое современное оборудование. Праздничное мероприятие для тюменских шахматистов пройдет в СДЮСШОР № 4 (ул. Энергетиков, 30) 12 февраля в 11 часов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, на праздничном мероприятии Анатолий Карпов подарит гроссмейстерские доски и электронные часы для СДЮСШОР № 4 и "Передвижного шахматного клуба" Тюмени.

Торжественное событие посетят первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, директор департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин и президент Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров.

"Новые комплекты оборудования для "Передвижного шахматного клуба" ‒ незаменимая вещь. Этот клуб разворачивает свою работу в абсолютно разных местах: на предприятиях, призывных пунктах, в социальных и исправительных учреждениях, ‒ то есть активно работает над развитием массового шахматного спорта, - считает президент Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров. - И для учащихся СДЮСШОР № 4 гроссмейстерские доски станут отличным подспорьем, так как здесь воспитываются будущие чемпионы".