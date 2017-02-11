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Служебная собака Рэма раскрыла свое юбилейное преступление по горячим следам

11:53 11 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Служебная собака тюменской полиции Марвел Юнион Рэма Фабби раскрыла кражу в гаражном кооперативе по горячим следам. На счету четвероногого сотрудника полиции 25 случаев, когда ее нюх помогал в раскрытии преступления, сообщает пресс-служба Управления МВД по Тюменской области. 

С утра сторож гаражного кооператива обходил обслуживаемую территорию и обнаружил на воротах одного из гаражей сбитый замок. Приехав на место происшествия, практически сразу Рэма взяла след. Примерно через 100 метров собака привела сотрудников полиции к оброненной предполагаемым преступником перчатке на тротуаре.

Через некоторое время Рэма потеряла след. Вернувшись к сугробу, где Рэма задержалась ранее, кинолог Владлен Степанов заметил торчащий провод. В снегу нашлись перфоратор, сварочный аппарат, две болгарки и другое имущество, похищенное из гаража.

Уже в следующее дежурство Рэма с кинологом вновь разыскали похищенное. Потерпевшим оказался хозяин легкового автомобиля. Мужчина оставил транспортное средство недалеко от своей работы на неохраняемой парковке, а в конце рабочего дня обнаружил, что его авто без капота и решетки радиатора.

Когда кинолог с собакой прибыли на место, потерпевший завел машину, посидел в салоне, наследил вокруг, то есть практически не оставил собаке возможности взять след.  Владлен Степанов предположил, в каком из направлений злоумышленник мог уйти с краденым капотом и решеткой. Интуиция не повела - на дороге к железнодорожным путям лежал гаечный ключ, собака взяла след. Через некоторое расстояние в сугробе нашли похищенное.

Это стало юбилейным результативным раскрытием на счету Марвел Юнион Рэма Фабби. Имущество возвращено потерпевшим, расследование преступлений продолжается.

По словам старшего прапорщика полиции Владлена Степанова, у него отличная напарница. Друг друга они понимаю не то, что с полуслова, а с полувзгляда.

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Теги: полиция , кинолог , кинологи , хищение , собака

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