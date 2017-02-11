Всероссийская гонка "Лыжня России" стартовала

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", отметив, что это мероприятие для многих становится стартом на пути к большим спортивным победам, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

Приветствие президента РФ Владимира Путин участникам массовой гонки "Лыжня России" опубликовала пресс-служба Кремля. Глава государства выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне, подарят приятные, незабываемые впечатления.

"Лыжня России" давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта, - говорится в письменном обращении президента РФ Владимира Путина. - С каждым годом она расширяет свою географию и круг участников, привлекает под свои знамена новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. И конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам".

"Лыжня России", назначенная на 11 февраля, проходит во многих регионах страны. Как сообщало ранее агентство "Тюменская линия", в связи с похолоданием "Лыжня России" в Тюмени перенесены на 4 марта.