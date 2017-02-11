Десять автомобилей отогрели в регионе за сутки

72.mchs.gov.ru

10 водителям автомобилей оказали помощь спасатели главного управления МЧС России по Тюменской области в мобильных пунктах обогрева на автодорогах в Уватском, Тобольском, Голышмановском, Ишимском, Тюменском, Исетском районах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый вызов поступил в 7 часов 50 минут 10 февраля на 55 км ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск. В Тюменском районе в затруднительную ситуацию попал водитель грузового автомобиля "ДАФ".

Крайний вызов спасатели приняли 11 февраля, в 2 часа 25 минут, потребовалась помощь водителю "Субару", также в Тюменском районе.

Во всех случаях водителям помогали с обогревом автомобиля.

При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники МЧС рекомендуют звонить по номерам вызова экстренных служб "101" (для мобильных телефонов) и "01" (для городских телефонов).