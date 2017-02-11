Более семидесяти человек отогрели на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

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Более 70 человек за сутки воспользовались гостеприимностью сотрудников МЧС в стационарном пункте обогрева на 371 километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск.

Сотрудники 23 отряда федеральной противопожарной части области и ГИБДД по Уватскому району встречали водителей и пассажиров зимней трассы в двух палатках с полевой кухней. Участников дорожного движения отогревали горячими сибирской ухой и чаем.

Как отмечает пресс-служба управления МЧС России по Тюменской области, происшествий на данном участке трассы зафиксировано не было.

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Пресс-служба МЧС России напоминает, что это уже четвертая волна морозов и по прогнозам синоптиков не последняя.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номерам вызова экстренных служб "101" (для мобильных телефонов) и "01" (для городских телефонов).

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