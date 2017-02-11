В Тобольске открыли отделение медосмотров и платных услуг

Фото пресс-службы областной больницы №3 г.Тобольска

Отделение медосмотров и платных услуг открылось в здании бывшей районной поликлиники Тобольска (ул. Красноармейская, 4), сообщает пресс-служба областной больницы №3 Тобольска.

Красную ленточку разрезали главный врач областной больницы №3 Марат Баширов и директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

1 декабря 2016 года на новый адрес переместились отделение медицинской профилактики для взрослых вместе с центром здоровья и отделением медицинских осмотров и платных услуг.

"Наша задача - улучшить доступность и качество медицинской помощи для тоболяков. На ее решение направлены все наши мероприятия, в том числе и этот переезд, - считает Марат Баширов.

По словам главного врача больницы, в планах учреждения привлечь в Тобольск узких специалистов. К открытию нового отделения коллектив медработников больницы пополнился штатной единицей - врачом-кардиологом. Марат Баширов упомянул, что на освободившихся в здании поликлиники площадях предстоит вести прием узким специалистам, число которых в скором времени увеличится.