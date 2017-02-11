Турнир по боулингу с самым крупным призовым фондом пройдет в областной столице

fakel.net.ru

Всероссийские соревнования по боулингу Brooklyn Open с крупнейшим призовым фондом 1 млн 500 тыс. рублей пройдут в ТРЦ "Стар Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) с 20 по 25 февраля.

Тюмень впервые станет центром проведения всероссийских соревнований по боулингу, которые посетят 150 спортсменов со всей страны. Соревнования будет судить судья всероссийской категории Татьяна Пуйсан из Новосибирска. Допуск к участию в коммерческом турнире могут получить не только профессиональные спортсмены, но и любые желающие игроки.

"Мы поставили себе задачу поднять планку организации так высоко, как этого не делали ранее. Это будет самый лучший, с точки зрения организации, турнир с самым крупным призовым фондом. Мы оправдаем звание лучшего города земли перед спортсменами и зрителями", - заявил генеральный директор Brooklyn Bowl Артем Рахмеев.

Соб. инф.